Louis Vuitton Cup, Luna Rossa ancora favorita per i bookmakers. Ma la quota di Ineos adesso è vicinissima

Ineos Britannia, Luna Rossa, American Magic e Alinghi. Sono rimaste in quattro le candidate a vincere la Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione tra gli sfidanti che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Al termine del doppio round robin sono stati eliminati i francesi di Orient Express, delineando il quadro delle semifinaliste.

Ineos, avendo chiuso in prima posizione la fase a gironi (vincendo lo spareggio con Luna Rossa), potrà scegliere chi fronteggiare al prossimo turno con la decisione definitiva che verrà comunicata in una conferenza stampa prevista venerdì 13 settembre alle ore 11.00. Per quanto visto sin qui nelle acque di Barcellona la tavola sembra apparecchiata per un testa a testa tra Gran Bretagna e Italia per il successo della Challenger Selection Series, ma in Coppa America le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

I bookmakers, nonostante le ultime tre sconfitte consecutive (di cui due proprio contro Ben Ainslie e compagni), vedono ancora Luna Rossa Prada Pirelli favorita ma con un margine risicato nei confronti del Challenger of Record. Su Goldbet troviamo la vittoria degli uomini di Max Sirena quotata 1.75, mentre il trionfo di Ineos Britannia in Louis Vuitton Cup viene dato a 2.25.

Molto più distanti le altre due sfidanti ancora in gara, con American Magic a 9 e Alinghi Red Bull Racing a 26. Per quanto riguarda invece l’America’s Cup, New Zealand è sempre la squadra da battere (quota 1.80) ma senza un grande vantaggio sui potenziali Challenger più accreditati Luna Rossa (2.25) e Ineos Britannia (4.50).