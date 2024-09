Louis Vuitton Cup, le filosofie diverse di Luna Rossa ed Ineos. Le due sfidanti più forti che sognano New Zealand

Luna Rossa contro Ineos Britannia. Dopo il round robin erano le squadre più accreditate ed in effetti hanno rispettato il pronostico raggiungendo la finale della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. L’ultimo atto della Challenger Selection Series comincerà giovedì 26 settembre e si disputerà al meglio delle 13 regate (vince il primo che conquista 7 punti).

Per quanto visto tra girone e semifinali non poteva esserci miglior epilogo per la Louis Vuitton Cup, con le due sfidanti più solide e competitive a confronto in una serie che si preannuncia entusiasmante. C’è grande attesa a Barcellona per un duello tra filosofie diverse, sia a livello di progettazione delle barche che di approccio alla competizione.

Il team Prada Pirelli ha cominciato forte, ben figurando nelle acque catalane sin dalle regate preliminari e impressionando positivamente in avvio di round robin con sette vittorie di seguito contro gli altri Challenger, mentre il Challenger of Record non ha brillato inizialmente per poi salire di colpi nel secondo round robin fino a raggiungere un livello eccezionale.

Ben Ainslie e compagni meditano la vendetta dopo la netta sconfitta di tre anni fa ad Auckland nella finale della Prada Cup 2021, ma gli uomini di Max Sirena sono usciti rinforzati dalla dura semifinale con American Magic e si apprestano a dare battaglia per continuare ad inseguire il sogno di portare finalmente la Vecchia Brocca in Italia per la prima volta.