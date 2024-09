Louis Vuitton Cup, cominciano le semifinali! Previsioni meteo e campo di regata: attenzione all’onda

Si preannuncia una lunga giornata quest’oggi a Barcellona in occasione delle prime regate valevoli per le semifinali della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. In programma a partire dalle ore 14.10 gara-1 e gara-2 di Luna Rossa-American Magic e Ineos Britannia-Alinghi Red Bull Racing.

Le condizioni meteo però rischiano di far slittare l’inizio dei vari match race previsti, infatti (dopo una mattinata di calma piatta) nel primo pomeriggio catalano è previsto un vento leggero (attorno ai 6 nodi, quindi al limite del regolamento) da sud che dovrebbe però intensificarsi progressivamente fino a raggiungere una velocità di 10-12 nodi.

Le previsioni aggiornate indicano un’onda formata da est di 60 centimetri a intervalli di 5 secondi che potrebbe creare qualche grattacapo soprattutto in manovra e con poco vento ai vari team per non cadere dai foil. Gli organizzatori hanno comunicato che verrà utilizzato il campo di regata B, in una bella giornata di sole sulla costa di Barcellona con una temperatura di 25°C.