Louis Vuitton Cup, chi decide l’avversaria in semifinale? Quando la comunica? Il vantaggio in classifica e gli scenari di Luna Rossa

Mancano due regate per concludere il round robin della Louis Vuitton Cup, il torneo che designerà chi saranno gli sfidanti di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il maltempo che oggi pomeriggio si è abbattuto su Barcellona, con un violento temporale e poi un seguente vento troppo leggero, ha impedito la regolare disputa dei due confronti che mancano al completamento del programma della fase a gironi: INEOS Britannia-Orient Express e Luna Rossa-Alinghi.

Gli ultimi due testa a testa, rinviati a lunedì 9 settembre, sono cruciali: Luna Rossa e INEOS Britannia sono in lotta per il primo posto, Alinghi e Orient Express sono in bagarre per la quarta piazza. Soltanto le prime quattro classificate accederanno alle semifinali e la migliore piazzata avrà il diritto di scegliere la propria avversaria per il primo turno a eliminazione diretta.

Il sodalizio italiano è primo se batte Alinghi o se i britannici perdono la propria regata, in caso di sconfitta con gli svizzeri e di concomitante affermazione di Ben Ainslie e compagni contro i francesi allora le due compagini sarebbero prime a pari merito e si renderebbe necessario uno spareggio. Orient Express è invece obbligata a vincere e poi a sperare in un ko degli elvetici per meritarsi lo spareggio contro Alinghi per determinate l’ultima ammessa alle semifinali.

La prima classificata deciderà chi sfidare in semifinale: potrà scegliere a propria discrezione una delle altre tre qualificate. Non è detto che sia la peggior classificata, la squadra può fare le proprie valutazioni prendendo in considerazione i criteri che meglio crede. Ci sarà ampio tempo per pensarci, visto che la comunicazione avverrà soltanto venerdì 13 settembre (alle ore 11.00) in una conferenza stampa dedicata. Le semifinali inizieranno sabato 14 settembre e saranno al meglio delle nove regate: chi ne vincerà cinque si qualificherà alla finale della Louis Vuitton Cup.