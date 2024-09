L’Italia sbarca in SailGP! Investimento importante, Ruggero Tita timoniere e due tappe casalinghe

Il SailGP è una competizione velica ideata da Larry Ellison e Russell Coutts, due volti simbolo della America’s Cup. L’obiettivo prefissato era quello di portare in giro per tutto il mondo la grande vela e attrarre ampie frange di pubblico, generando un rilevante giro economico con le imbarcazioni volanti F50. Si sono disputate quattro edizioni: nel 2019, 2021-2022, 2022-2023 vinse l’Australia di Tom Slingsby, attuale timoniere di American Magic nella Louis Vuitton Cup, che in occasione del suo ultimo trionfo ebbe la meglio sulla Nuova Zelanda di Peter Burling (timoniere di Team New Zealanda, detentore della Vecchia Brocca) e sulla Gran Bretagna di Ben Ainslie (skipper di INEOS Britannia).

Slingsby e Burling sono però stati sconfitti dalla Spagna di Diego Botin nell’edizione 2023-2024 di una competizione che si è dimostrata particolarmente intensa e agguerrita, con la presenza di molteplici stelle del panorama internazionale e in grado di prendere parecchio piede nel calendario della vela internazionale. L’Italia non vi ha mai preso parte con un proprio equipaggio: Francesco Bruni e James Spithill, attuali timonieri di Luna Rossa, sono scesi in acqua in alcune occasioni ma sempre su scafi che battevano un’altra bandiera. Qualcosa dovrebbe però cambiare per la prossima edizione.

Stefano Vegliani ha infatti anticipato, nella rubrica “La Strambata” che tiene sulle colonne di OA Sport, che l’Italia sbarcherà nel SailGP: “Tita è giovane e sarà il timoniere italiano nella SailGP. Due grossi milionari italiani, che vivono in California, hanno investito nel progetto. Ci sarà anche una barca brasiliana con la figlia di Torben Grael. Probabilmente ci saranno due tappe italiane, una a Taranto e l’altra da definire”.

Ruggero Tita, due volte Campione Olimpico di Nacra 17 (in coppia con Caterina Banti), attualmente nel team di Luna Rossa e opzione alle spalle di Spithill e Bruni, si cimenterà così in questo circuito che potrebbe fare da preludio a un’avventura da titolare in Coppa America. Il SailGP inizierà il 23-24 novembre 2024 a Dubai (Emirati Arabi Uniti), poi andrà ad Auckland (Nuova Zelanda), Sydney (Australia), Los Angeles, San Francisco e New York (USA), in Brasile, in Gran Bretagna e in Germania (località da definire). In Italia è sicuramente prevista la tappa di Taranto il 6-7 settembre 2025, ma potrebbe esserci un’altra aggiunta nel Bel Paese. La chiusura è annunciata per il 29-30 novembre ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti).