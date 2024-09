Laver Cup 2024, chi parteciperà? I convocati di Europa e Resto del Mondo

Tutto ormai pronto a Berlino per la settima edizione della Laver Cup, l’evento che mette di fronte i migliori tennisti europei a quelli del resto del mondo. Ci sono sicuramente delle assenze importanti, soprattutto nella squadra del Vecchio Continente, su tutti Jannik Sinner e Novak Djokovic, ma nella capitale tedesca sarà sicuramente una tre giorni decisamente spettacolare per una competizione che ha sicuramente un suo fascino e anche una buona dose di reale competitività, nonostante l’assenza dei punti per la classifica ATP.

L’Europa aveva vinto le prime quattro edizioni, ma il successo manca ormai dal 2021 e dal clamoroso 14-1 in quel di Boston. Successivamente il resto del mondo si è portato a casa i successi a Londra nel 2022, anno dell’indimenticabile ritiro di Roger Federer, e poi a Vancouver lo scorso anno, quando ha dominato per 13-2.

C’è sicuramente voglia di riscatto nel team europeo ed ecco che il capitano Bjorn Borg avrà a disposizione giocatori del calibro di Alexander Zverev, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Ai tre si aggiungono Casper Ruud, Grigor Dimitrov e Stefanos Tsitsipas. Ci sarà anche un po’ d’Italia, visto che a sorpresa è stato scelto come riserva Flavio Cobolli, conferma e riconoscimento dell’ottima stagione fatta del romano. Insieme a lui selezionato anche il padrone di casa Jan-Lennard Struff.

Dall’altra parte John McEnroe potrà contare sul terzetto americano composto da Taylor Fritz, Frances Tiafoe e Ben Shelton, che hanno dimostrato di sapersi esaltare in questo genere di competizione. Ci sarà poi l’argentino Francisco Cerundolo e le new entry, il cileno Alejandro Tabilo e l’australiano Thanasi Kokkinakis, che sarà molto utile anche in doppio.

CONVOCATI LAVER CUP 2024

TEAM EUROPA

Alexander Zverev (Germania)

Carlos Alcaraz (Spagna)

Daniil Medvedev (Russia)

Casper Ruud (Norvegia)

Grigor Dimitrov (Bulgaria)

Stefanos Tsitsipas (Grecia)

Riserve: Flavio Cobolli (Italia), Jan-Lennard Struff (Germania)

TEAM RESTO DEL MONDO

Taylor Fritz (Stati Uniti)

Frances Tiafoe (Stati Uniti)

Ben Shelton (Stati Uniti)

Alejandro Tabilo (Cile)

Francisco Cerundolo (Argentina)

Thanasi Kokkinakis (Australia)