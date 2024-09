‘La strambata’ di Vegliani: “Luna Rossa e New Zealand si somigliano. Alinghi più ostica di Orient Express”

PIÙ EQUILIBRIO DEL PREVISTO TRA LUNA ROSSA E ALINGHI

Luna Rossa ha fatto un po’ un esercizio di stile. Alinghi ha fatto una buona partenza, ma la sua regata è finita lì. Gli svizzeri stanno sotto performando, con Luna Rossa si è visto quello che forse ci si aspettava da loro prima della Louis Vuitton Cup. Con 10-11 nodi di vento le regate sono tutte belle e avvincenti. E le differenze un po’ si assottigliano.

ALINGHI-ORIENT EXPRESS SI GIOCANO TUTTO NELLO SCONTRO DIRETTO

Sarà curioso vedere nel prossimo round robin come finirà tra francesi e svizzeri per l’eliminazione. Sarà cruciale. Se vincono i francesi, Alinghi è spacciata. È vero che la barca elvetica ha rotto i due alberi, quindi adesso monta quello di base fornito dai neozelandesi che non si adatta bene alla metratura delle vele.

PER LUNA ROSSA SAREBBE MEGLIO ORIENT EXPRESS DI ALINGHI IN SEMIFINALE?

Un po’ sì, forse sarebbe meglio trovare i francesi in semifinale. Sono due team esordienti. I francesi però sono i più poveri di tutti e hanno navigato meno, a differenza di Alinghi che ha passato tante ore in mare.

LE DIFFERENZE PER LUNA ROSSA CON 8 O 12 NODI

Secondo me con 8 nodi le differenze si possono notare di più tra le barche, ma anche con 12 Luna Rossa non ha mai avuto un vero problema. La regata è stata combattuta, Alinghi è stata vicina di bolina, ma poi in poppa Luna Rossa è andata via.

L’IPOTESI DI SPERIMENTARE DURANTE LE REGATE

Tecnicamente è assolutamente possibile farlo, tante cose vanno testate per sperimentare il rendimento della barca. Quindi magari vai un po’ più piano per verificare il funzionamento di alcuni aspetti: chiaramente è solo una ipotesi. Quello che conta non è la velocità massima, ma quella media delle barche. A fine regata la differenza è stata di 0,8 nodi a vantaggio di Luna Rossa, che è una enormità. Luna Rossa era in una situazione di tranquillità, puoi anche fare degli esperimenti di manovra. Il distacco conta relativamente, anche se di sicuro conferisce suspence per il telespettatore.

A LUNA ROSSA POTREBBERO BASTARE 3 VITTORIE PER IL PRIMO POSTO

Se Luna Rossa fa 2 punti e li fa contro Ineos e American Magic, potrebbe vincere il round robin anche perdendo con Alinghi ed Orient Express. Ma non credo proprio che facciano questi calcoli.

ENNESIMA PROVA DI FORZA DI TEAM NEW ZEALAND

Che la barca non si fosse fatta nulla non è vero, perché hanno lavorato duramente per 40 ore alle riparazioni. Oggi ha mostrato contro American Magic una superiorità sia di barca sia di equipaggio. Però sbagliano anche loro. Oggi hanno commesso lo stesso errore, identico, che aveva fatto Luna Rossa proprio contro di loro. Dopodiché sono venuti fuori con la loro superiorità.

CHI HA LA BARCA MIGLIORE TRA LUNA ROSSA E NEW ZEALAND?

Non mi sbilancio. Luna Rossa è una barca molto buona, ma lo è anche New Zealand. Non è un caso che si assomiglino, perché vengono dalla stessa esperienza.

MAX SIRENA AFFERMA CHE LUNA ROSSA NON È NEANCHE VICINA A DOVE VORREBBE ESSERE

Mi auguro che sia vero. Possono ancora migliorare in tutto. Ad esempio nella capacità della barca di risalire il vento. Ogni giorno che navighi aggiungi qualcosa, lo dimostrarono anche gli inglesi nel 2021. Sono delle barche laboratorio.