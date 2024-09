‘La strambata’ di Vegliani: “Luna Rossa e Ineos si equivalgono. Gli inglesi si stanno allenando da soli”

LE MANOVRE DI LUNA ROSSA IN POPPA

Secondo me Luna Rossa non perdeva in manovra rispetto ad American Magic. Tranne che nell’ultima poppa, non ha mai perso terreno.

UN ARRIVO AL CARDIOPALMA

Luna Rossa è partita bene in entrambe le regate. Nell’ultima poppa si sono fidati un po’ troppo della loro velocità e hanno rischiato. Sei in vantaggio 3-0, sei nettamente più forte, puoi anche permettertelo. In quell’incrocio finale con mure a dritte sono passati senza problemi, ma chissà sull’1-1 se lo avrebbero fatto…

AMERICAN MAGIC MEGLIO CON TANTO VENTO

American Magic sicuramente va meglio con vento sostenuto. Però queste giornate sono insolite a Barcellona, e andando avanti ce ne saranno sempre meno. Anche New Zealand mi sembra una barca progettata per eccellere intorno ai 10 nodi, così come Luna Rossa.

UNA SECONDA REGATA IN VOLATA

Oggi non si può dire nulla a Luna Rossa, hanno fatto davvero delle belle regate. Nel 1992 il Moro di Venezia vinse una sola regata in America’s Cup per 3 secondi, ci fecero anche le magliette.

ALINGHI IMPOTENTE

È come sparare sulla croce rossa. L’unico patema per Ineos è stato quello in partenza, dove hanno evitato la collisione. In seguito gli svizzeri hanno avuto un sacco di problemi, sono andati un po’ nel pallone. Nella seconda regata dopo la prima bolina era già finito tutto.

SEMIFINALI PIÙ ‘ALLENANTI’ PER LUNA ROSSA

Che queste semifinali siano più utili a Luna Rossa è fuori di dubbio, Ineos è come se si allenasse per conto suo.

NESSUN RIBALTONE IN VISTA

Io penso che le semifinali finiranno domani. Anche se American Magic vincesse la prima regata con Luna Rossa, la vedo dura che ne vinca due di fila.

VERSO LUNA ROSSA-INEOS AGAIN…

La finale della Louis Vuitton Cup sarà tra Ineos e Luna Rossa. Sono due barche che si equivalgono. Cosa ci sia nei programmi di sviluppo non lo sappiamo. Oggi Luna Rossa ha tolto un po’ quella polvere di incertezze che si portava dietro dalla fase finale del round robin e, in parte, anche dopo la prima giornata di semifinali.