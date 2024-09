Judo, poche soddisfazioni per l’Italia nel day-2 alle Paralimpiadi: Lauria e Camanni fuori nelle eliminatorie

Non arrivano buone notizie da Parigi sul fronte judo per la Nazionale italiana presente a queste Paralimpiadi 2024. Sui tatami della Champ-de-Mars Arena sono stati due gli azzurri a competere nel day-2 della rassegna, ovvero Matilde Lauria nei -70 kg J1 femminili e Paolo Dongdong Camanni nei -73 kg J1 maschili.

Lauria ha affrontato la greca Theodora Paschalidou ed è stata sconfitta dopo appena 16″. Un ippon per Uchi-mata è valsa la chiusura del confronto. La nostra portacolori è andata ai ripescaggi e si è giocata le proprie chance contro la turca Merve Uslu Hajabipour. L’esito, sfortunatamente per Matilde, non è stato tanto diverso: dopo 32″ l’avversaria ha messo a segno un Tani-otoshi (ippon).

Camanni ha affrontato nel suo primo incontro il brasiliano Harlley Damiao Pereira Arruda. Il sudamericano ha cominciato molto forte, portando il punto del waza-ari grazie a un Yoko-wakare. Bravo l’azzurro a rispondere con un Tai-otoshi. Al Golden Score, però, proprio il Tai-otoshi ha regalato il successo al brasiliano.

Il nostro portacolori è andato a ripescaggi, affrontato con successo l’argentino Eduardo Gauto: Seoi-nage dopo 17″ e ippon per l’azzurro. Tuttavia, nel turno conclusivo dei ripescaggi citati, l’uzbeko Shokhrukh Mamedov ha avuto la meglio, per via di un Sumi-gaeshi a decretare l’ippon dopo 19″. Pertanto, nessuno degli azzurri presenti quest’oggi ha preso parte al Final Block, assegnante le medaglie in questi Giochi.