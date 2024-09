Jasmine Paolini può guadagnare una posizione nel ranking WTA…ma anche due! Le proiezioni a Pechino

Jasmine Paolini è approdata ai sedicesimi dei China Open 2024 di tennis, incassando 65 punti per il ranking WTA: l’azzurra nella classifica dello scorso lunedì si trovava al quinto posto a quota 5348 punti, mentre al momento è sempre al numero 5 virtuale con 5293, avendo perso 55 punti netti.

Paolini, infatti, lunedì 7 ottobre scarterà i 120 punti dei China Open 2023, in quanto lo scorso anno uscì agli ottavi nel torneo di Pechino: vincendo nel prossimo turno, contro la polacca Magda Linette, l’azzurra eguaglierebbe il risultato dello scorso anno, ritornando a quota 5348, pur restando ancora al quinto posto virtuale.

Per essere certa di salire al 4° posto, e ritoccare così il best ranking, avendo raggiunto il numero 5 del mondo il 15 luglio scorso, dopo Wimbledon, andando ad eguagliare il miglior piazzamento di Francesca Schiavone, raggiunto per la prima volta il 31 gennaio 2011, dopo gli Australian Open, Paolini dovrà arrivare in semifinale.

In caso di qualificazione al penultimo atto, infatti, Paolini andrebbe a quota 5618, scavalcherebbe la kazaka Elena Rybakina, ferma a 5481, e si renderebbe imprendibile per la statunitense Coco Gauff, che vincendo il torneo di Pechino arriverebbe a quota 5593.

In realtà l’azzurra potrebbe issarsi addirittura al terzo posto del ranking WTA, ma per farlo dovrebbe vincere il torneo e sperare che la statunitense Jessica Pegula, arrivi al massimo in semifinale, altrimenti Jasmine Paolini resterebbe in ogni caso al quarto posto.

RANKING WTA JASMINE PAOLINI 7 OTTOBRE

Ranking lunedì 23 settembre: 5348, 5° posto.

Punti da scartare lunedì 7 ottobre: 120 (ottavi China Open 2023).

Punti da incamerare lunedì 7 ottobre: al momento 65 (China Open 2024).

Ranking con il passaggio al terzo turno: 5293 punti, 5° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio al quarto turno: 5348 punti, 5° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 5443, 5° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 5618 punti, 4° posto (Sorpasso certo su Elena Rybakina).

Ranking in caso di passaggio in finale: 5878 punti, 4° posto.

Ranking in caso di vittoria in finale: 6228 punti, 3° posto virtuale.