Jannik Sinner aumenta il vantaggio nel ranking ATP senza giocare. Perché Zverev ha perso punti?

Jannik Sinner è saldamente il numero 1 del mondo, forte di due Slam conquistati nel corso di questa stagione (Australian Open e US Open) e di due Masters 1000 portati a casa (Miami e Cincinnati). Il tennista altoatesino svetta al comando del ranking ATP con 11.180 punti, ma da ieri ha aumentato di 200 lunghezze il proprio vantaggio sul più immediato inseguitore: il tedesco Alexander Zverev ha infatti perso 200 punti e ora è fermo a 6.875 punti, appena davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz (6.690).

Jannik Sinner ha dunque 4.305 punti di vantaggio nei confronti del teutonico quando mancano un paio di mesi al termine della stagione, con la piena possibilità di concludere l’annata agonistica in testa alla graduatoria internazionale. Alexander Zverev ha infatti dovuto scartare i 250 punti conquistati dodici mesi fa con la vittoria del torneo ATP 250 di Chengdu, che si disputa questa settimana e dove l’attuale numero 2 del mondo non si è presentato.

Nella tabella di Zverev subentrano però i 50 punti guadagnati con i quarti di finale del torneo ATP 250 di Monaco dello scorso anno, che fino a ieri non erano considerati perché al di fuori dei 19 migliori risultati ottenuti nell’anno. Il tedesco ha perso 250 punti, ma ne ha guadagnati 50 ed ecco spiegato il motivo per cui è sceso di 200 punti in graduatoria, consentendo a Sinner di aumentare il proprio vantaggio.