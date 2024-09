Hockey pista, l’Italia femminile chiude al 4° posto i Mondiali. Bronzo all’Argentina

Nella finale per il bronzo, ai Mondiali Femminili 2024 di hockey su pista, non c’è storia. L’Argentina a Novara ha infatti travolto 9-0 l’Italia in una a senso unico sin dalle prime battute.

Le sudamericane passano subito in vantaggio con Fernandez per l’1-0. Poi la partita rimane in bilico per una ventina di minuti, sino a quando l’Argentina riesce a mettere a segno tre reti in meno di un minuto: Silva-Gomez-Silva, la sequenza che si traduce nel 4-0 con cui si va all’intervallo.

Nella ripresa la musica non cambia. Agudo e compagne ancora dirompenti. Arrivano le griffe di Felamini, tre volte Maldonado e nuovamente Fernandez. Il match si chiude sul 9-0.

All’Argentina la medaglia di bronzo, all’Italia il rammarico di una partita andata malissimo e il piazzamento finale in quarta posizione. Più tardi l’assegnazione dell’oro (ore 21:00), nell’eterno duello fra Spagna e Portogallo.