Golf, non sbaglia Scottie Scheffler. Il Tour Championship è del numero uno del mondo

Scottie Scheffler non si distrae e completa l’opera aggiudicandosi il Tour Championship. Il ricchissimo torneo che chiude riservato ai migliori 30 della classifica della FedEx Cup che chiude difatti la campagna estiva d’importanza capitale del PGA Tour finisce nelle mani del numero uno dell’Official World Golf Ranking. Forte della dote di -10 consegnatagli dalle regole speciali della kermesse, Scheffler non si è cullato sugli allori disputando 4 round di assoluto livello.

L’americano chiude il fine settimana glorioso con lo score complessivo di -30 congedandosi dall’evento con un ultimo giro da -4. Seconda posizione a 4 lunghezze dal leader per un ottimo Collin Morikawa, mentre al terzo posto con -24 troviamo lo statunitense Sahith Theegala. Quarta piazza con -19 per altri due golfisti made in USA, ovvero Russell Henley e Xander Schauffele, appaiati all’australiano Adam Scott. Proprio Henley è il migliore di giornata grazie ad uno straordinario -9 impreziosito dal birdie alla buca 18.

Sul percorso par 71 dell’East Lake Golf Club di Atlanta (Georgia, Stati Uniti) scorrendo la classifica registriamo il buon settimo posto con -18 per il sudcoreano Sungjaem Im, seguito ad una lunghezza di distanza dall’americano Wyndham Clark. Chiudono infine la top ten in nona posizione con lo score di -16 l’irlandese Shane Lowry, il giapponese Hideki Matsuyama ed il nordirlandese Rory McIlroy. Ultimo round incoraggiante per Robert MacIntyre. Lo scozzese piazza un ottimo -7 recuperando 9 posizioni fino al 17° posto con il punteggio di -11.

Per Scheffler, ventottenne di Ridgewood, il successo colto è il diciassettesimo nella carriera da professionista. In questa stagione somme il Tour Championship ad Arnold Palmer Invitational, The Players Championship, Masters, RBC Heritage, Memorial Tournament e Travelers Championship. Stagione straordinaria difficilmente ripetibile dal campione statunitense.