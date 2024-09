Francesco Bagnaia ammette: “Ero in grande difficoltà, poi con le gomme morbide tutto è tornato normale”

Non è stato un venerdì facile per Francesco Bagnaia a Mandalika (Indonesia). Il day-1 del 15° appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP ha visto Pecco faticare non poco a trovare la quadra nel proprio assetto. Un feeling che con la pista indonesiana non c’è stato, ma per sua fortuna nel momento del time-attack delle pre-qualifiche la GP24 è tornata amica, consentendogli di chiudere in una quarta posizione che nel corso dell’intero turno sembrava un miraggio.

Una sessione in cui i primi quattro sono racchiusi in meno di un decimo, ricordando il miglior riscontro di Enea Bastianini a precedere lo spagnolo Jorge Martin (leader del campionato), Franco Morbidelli e per l’appunto il piemontese. “È stata una giornata complicata. Siamo partiti con le mappe al motore dell’anno scorso, ma essendoci più grip non erano i giusti riferimenti. Abbiamo provato a cambiare l’assetto più volte ma faticavo tantissimo a fare le curve verso destra“, ha raccontato Pecco ai microfoni di Sky Sport.

“Quando ho montato le mescole soft sono riuscito a guidare come faccio di solito e ho compiuto un grande step in avanti. Questo sicuramente ci può aiutare nella messa a punto anche in chiave Sprint Race e GP. Domani lavoreremo su questa linea con le gomme medie, che penso saranno quelle da usare sulla lunga distanza“, ha affermato Bagnaia.

“Bastianini e Martin sono stati subito veloci e io, per quanto ho detto, non ho espresso il potenziale. Tuttavia sono confortato da quanto ho fatto nel time-attack, specialmente perché riuscivo a frenare molto più avanti“, ha concluso il campione del mondo in carica.