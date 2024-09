F1, Max Verstappen non è ottimista: “A Singapore non sarà un weekend semplice”

Il lungo weekend del Gran Premio di Singapore si è aperto quest’oggi per la Formula Uno a Marina Bay con la conferenza stampa piloti del giovedì, in cui ha parlato anche il leader del campionato Max Verstappen. L’olandese della Red Bull è reduce da una prestazione deludente in Azerbaigian, ma può ancora gestire un vantaggio di 59 punti su Lando Norris a sette tappe dalla fine del Mondiale 2024.

“So che non sarà il nostro weekend più semplice, lo dico chiaramente, ma abbiamo esaminato cosa potevamo fare meglio a Baku e mi auguro che quanto fatto abbia stabilizzato un po’ di più la macchina. Baku è stata positiva per identificare i problemi della vettura e lavorarci“, esordisce il 26enne nativo di Hasselt in conferenza stampa alla vigilia delle prove libere sul circuito cittadino asiatico.

“Sugli avvallamenti e sui cordoli la macchina non è forte, ma speriamo che la vettura si sia stabilizzata. Fiducioso che si possa fare un lavoro migliore dello scorso anno. In qualifica a Baku avevo capito che la macchina era fo****a e non potevo far nulla. Il bilanciamento non c’era, sono rimasto bloccato alle spalle di due macchine in gara e le gomme erano distrutte“, prosegue il tre volte campione iridato.

Sulla possibile mancata conferma di Daniel Ricciardo per il 2025 in Racing Bulls: “Ricciardo è un amico e gli voglio bene. Anche se dovesse essere la sua ultima stagione in F1, potrà guardarsi indietro e vedere quanto di buono ha fatto. È un ragazzo in gamba, potrebbe prendere parte ad altre categorie e io non mi interessa dire se merita o meno di stare qui. È la vita“.