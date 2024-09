F1, Max Verstappen: “Giornata difficile, non avevo grip e scivolavo molto più del solito”

Proseguono le difficoltà per Max Verstappen. Il tre-volte campione del mondo, infatti, non è andato oltre la 15a posizione nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato cittadino di Marina Bay il portacolori del team Red Bull ha lottato parecchio con una Red Bull lontana dai fasti di poche settimane fa.

Lando Norris ha chiuso al comando con il tempo di 1:30.727 e appena 58 millesimi di vantaggio su Charles Leclerc, quindi 629 su Carlos Sainz. Quarto Yuki Tsunoda a 741 millesimi, quinto Oscar Piastri a 747, mentre è sesto Daniel Ricciardo a 751. Settima posizione per George Russell a 761 millesimi, ottava per Sergio Perez a 871, davanti ad Alexander Albon e Nico Hulkenberg. 11° Lewis Hamilton a circa un secondo (0.982), mentre è addirittura 15° Max Verstappen a 1.294.

Un risultato preoccupante, soprattutto dopo quanto visto tra Monza e Baku, come conferma nel corso della conferenza stampa: “Oggi è stato difficile. Non abbiamo il grip che vorremmo avere sulle gomme, quindi mi sembrava di scivolare molto più del solito. Questo problema mi ha dato parecchio fastidio nella FP2, che come detto non è stata per niente positiva per noi”.

Il pilota olandese prosegue nella sua analisi amara: “Non abbiamo faticato molto a livello di avvallamenti e dossi, ma il problema maggiore è stato a livello di grip con le gomme. Dobbiamo analizzare molto bene i dati raccolti e vedere quello che possiamo fare per migliorare le nostre prestazioni con macchina e gomme. Senza di ciò ci attendono qualifiche molto complicate”.