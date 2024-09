DTM, nel weekend la penultima tappa. Mirko Bortolotti in piena corsa per vincere il titolo

Nell’imminente fine settimana, il DTM vivrà la penultima tappa della sua stagione. Il prestigioso campionato tedesco, dedicato alle vetture Gran Turismo, correrà al di fuori dei confini della Germania per la seconda volta in questo 2024. Sarà di scena a Spielberg, in Austria, dove verranno disputate due gare (come in ogni weekend).

È vivo il sogno di Mirko Bortolotti, il pilota italiano che con una Lamborghini del Team SSR Performance è in piena corsa per la conquista del titolo. Nella precedente tappa disputatasi al Sachsenring, il trentaquattrenne trentino ha ottenuto un secondo e un settimo posto, più una seconda piazza in qualifica, rosicchiando un punto al leader della graduatoria assoluta, Kelvin van der Lynde.

Attualmente, il ventottenne sudafricano in forza alla Audi comanda con 6 lunghezze di vantaggio sul pilota tricolore, mentre il trentanovenne tedesco Maro Engel (Mercedes Team Winword) continua a recitare la parte del “terzo incomodo”. Staccato di 15 punti dal battistrada e di 9 da chi potrebbe riportare l’Italia a vincere il DTM a 31 anni di distanza dal trionfo di Nicola Larini e dell’Alfa Romeo.

Dopo il round austriaco, le danze si chiuderanno a Hockenheim, nel weekend del 19-20 ottobre. Ci saranno quindi tre settimane di pausa prima dell’appuntamento decisivo. L’equilibrio, nella categoria, regna sovrano. Si pensi che il pilota che ha vinto più gare (3 su 12) è il ferrarista Jake Aitken, il quale però non è in contesta per il campionato a causa della sua incostanza di risultati.

Vedremo quale sarà il verdetto di Spielberg, nella certezza che Bortolotti e la Lamborghini si stanno giocando le loro carte contro i colossi tedeschi. La speranza è quella di vedere il binomio tricolore uscire vincitore da questo intenso braccio di ferro, cominciato ad aprile. Proprio semplice non sarà, ma chi di dovere sta lottando con tutte le sue forze.