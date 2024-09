Coppa Davis, verso un ballottaggio tra Musetti e Berrettini in singolare?

Mancano ancora due mesi circa all’inizio delle Finali di Coppa Davis e l’Italia sarà presente a Malaga per difendere il titolo conquistato l’anno scorso. Gli azzurri hanno saputo accettare le difficoltà del Round Robin e non con la formazione migliore hanno staccato il biglietto per la Spagna, vincendo per 2-1 le tre sfide contro Brasile, Belgio e Olanda.

Da capire a questo punto quale sarà la squadra titolare. Alla Unipol Arena, viste le assenze di Jannik Sinner e di Lorenzo Musetti, è spettato a Matteo Berrettini recitare il ruolo del leader e il romano l’ha fatto alla grande, vincendo tutti e tre i match di singolare ed esprimendo tennis e anche tanta voglia di giocare nei suoi singolari. Per questo, in vista di novembre, Matteo si candida per il ruolo di n.2.

Sì, a meno di problemi fisici che nessuno si augura, il n.1 sarà logicamente Jannik Sinner. Il pusterese, reduce da una stagione strepitosa, ha deciso di tirare il fiato e di non giocare a Bologna, dando il proprio sostegno ai compagni nell’ultima giornata di partite nelle vesti di tifoso. A Malaga, però, Jannik ci vorrà essere bisognerà capire chi sarà l’altro singolarista.

Potrebbe esserci, quindi, un ballottaggio tra Berrettini e Musetti, autore quest’ultimo di una bella annata specialmente dopo il Roland Garros, che gli ha permesso di ritornare in top-20 nella classifica mondiale, sfoderando un tennis adatto anche a una superficie diversa dalla terra, cioè l’erba. Tuttavia, il toscano sul veloce indoor potrebbe avere qualche problema in più rispetto a Matteo e Volandri potrebbe fare questo ragionamento.

Ovviamente, un’altra discriminante sarà la condizione fisica, aspetto dolente nel romano per la sua storia negli ultimi due anni. Il capitano non giocatore, quindi, dovrà tirare le somme anche considerando cosa si vorrà fare con il doppio. La coppia Bolelli/Vavassori è molto collaudata, ma è da capire quale potrebbe essere l’impatto contro una coppia di singolaristi validi. Per questo, c’è anche la carta di un Sinner doppista.