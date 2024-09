Coppa Davis 2024, l’Italia fa il suo esordio con il Brasile. Pericolo Cechia per la Spagna di Alcaraz

Seconda giornata per la fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2024. Un mercoledì che vedrà l’esordio dell’Italia di Filippo Volandri con il Brasile, ma non ci saranno solo gli azzurri. Infatti nelle altre sfide fari puntati sulla Spagna di Carlos Alcaraz che attende la pericolosa Cechia, ma anche sui match a Zhuhai e Manchester. Andiamo a scoprire tutte le sfide di giornata.

GRUPPO A (Bologna)

I campioni in carica fanno il loro esordio. Sarà un’Italia con molte novità rispetto a quella vista a Malaga lo scorso anno, visto che mancheranno soprattutto Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Filippo Volandri, però, può contare su un gruppo di tanti giocatori, con un’ampia varietà di scelta. La sfida con il Brasile è già subito importante per non cominciare in salita come nella passata stagione, quando gli azzurri si sono trovati veramente vicini all’eliminazione durante la sfida con il Cile e la precedente sconfitta con il Canada. In singolare dovrebbero trovare spazio Matteo Arnaldi ed il rientrante Matteo Berrettini (in vantaggio entrambi su Flavio Cobolli), che partono entrambi favoriti contro Thiago Monteiro e Joao Fonseca. Da ricordare poi che l’Italia potrà contare su un doppio di altissimo livello come Bolelli/Vavassori, che ha già battuto in questa stagione il duo Matos/Melo sulla terra rossa del Roland Garros.

GRUPPO B (Valencia)

Non c’è solo l’esordio dell’Italia, ma anche quello della Spagna di Carlos Alcaraz contro la Cechia. Il vincitore di Roland Garros e Wimbledon ha un rapporto più di odio che di amore con la Coppa Davis. Finora il numero tre del mondo non è mai riuscito ad essere realmente protagonista con la sua nazionale e sicuramente l’obiettivo è quello di portare alle finali la Spagna. Da capire chi sarà l’avversario di Alcaraz, visto che i cechi possono contare su un terzetto di giocatori molto interessante: Tomas Machac, Jiri Lehecka e Jakub Mensik. In singolare potrebbero essere schierati Lehecka (a quel punto pronto a sfidare Alcaraz) e Mensik, tenendo Machac per un eventuale doppio decisivo con Pavlasek. Dubbi per la Spagna anche per il secondo singolarista con Pedro Martinez poco adatto alla superficie e dunque con il possibile schieramento di Roberto Bautista Agut. In doppio Granollers/Carreno Busta sono la coppia più che probabile.

GRUPPO C (Zhuhai)

Nella notte italiana è cominciata la sfida tra Cile e Stati Uniti. Subito grandi sorprese tra le fila sudamericane con la presenza in singolare di Cristian Garin e non di Nicolas Jarry, mentre gli Stati Uniti si affidano a Reilly Opelka. Nell’altro singolare, invece, scenderanno in campo Alejandro Tabilo e Brandon Nakashima, con gli USA che hanno dovuto fare a meno nelle convocazioni di giocatori del calibro di Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Tommy Paul e Ben Shelton. Una vittoria americana in singolare porta la sfida verso gli statunitense, visto che in doppio la coppia Ram/Krajicek non dovrebbe avere rivali.

GRUPPO D (Manchester)

Dopo la semifinale persa allo US Open con Jannik Sinner, Jack Draper cerca di rilanciarsi subito in Coppa Davis con la sua Gran Bretagna. I padroni di casa se la vedranno con una Finlandia che dovrebbe essere la quarta forza del raggruppamento, ma che spesso ha saputo regalare clamorose sorprese. Ai finnici manca però una certezza come Emil Ruusuvuori e molto dipende da eventuali miracoli in singolare di Otto Virtanen. Gran Bretagna comunque che può contare anche su un veterano come Daniel Evans, che in Davis sa esaltarsi e che con Skupsi forma una buonissima coppia in doppio.