Coppa Davis 2024, il tabellone dell’Italia alle Finals. Possibile semifinale da brividi

Sarà l’Argentina la prima avversaria dell’Italia nelle Finali di Coppa Davis al ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’ di Malaga (Spagna) dal 19 al 24 novembre 2024. Un match che dovrebbe essere alla portata degli uomini capitanati da Filippo Volandri, specialmente se Jannik Sinner dovesse rispondere presente e guidare la squadra come fatto l’anno scorso.

TABELLONE FINALI COPPA DAVIS 2024

Italia-Argentina

USA-Australia

Canada-Germania

Spagna-Olanda

Compagine sudamericana che con Francisco Cerundolo e Sebastian Baez sarebbe temibile se lo scontro fosse sulla terra rossa. Tuttavia, il veloce indoor dovrebbe dare molte più possibilità ai giocatori nostrani, senza però sottovalutare il doppio argentino formato da Máximo González e Andrés Molteni.

In prospettiva, ci potrebbe essere una semifinale impegnativa contro la vincente tra USA e Australia. Gli Stati Uniti possono contare su una rosa di giocatori estremamente vasta: Taylor Fritz, Tommy Paul, Frances Tiafoe, Sebastian Korda e Ben Shelton sono tutti giocatori nella top-20, con Fritz n.7 del mondo e finalista agli US Open 2024 (sconfitto da Sinner). Inoltre, hanno un doppio molto collaudato, frutto della chimica tra Austin Krajicek e Rajeev Ram.

Gli australiani, nello stesso tempo, non vanno affatto sottovalutati, considerando il raggiungimento dell’atto conclusivo nelle ultime due edizioni di questa Davis. In più, Alex de Minaur, Alexei Popyrin e Jordan Thompson sono reduci da un’annata in cui hanno fatto vedere il loro miglior tennis, anche se bisognerà vedere anche quali saranno le energie a disposizione. Come nel caso degli States, anche il doppio australiano è particolarmente forte, vista la coppia Matthew Ebden/Max Purcell.

Sarà, in ogni caso, un incrocio duro. E poi, in Finale una tra Spagna e Germania potrebbe essere la rivale e gli appassionati già immaginano un confronto tra Sinner e Carlos Alcaraz che potrebbe infiammare il pubblico a Malaga e davanti alla tv.