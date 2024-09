Ciclismo su pista, Claudia Cretti quarta alle Paralimpiadi nell’inseguimento. Lorenzo Bernard settimo nel time trial

Non arrivano medaglie per l’Italia nelle finali dell’ultima giornata del ciclismo su pista alle Paralimpiadi di Parigi 2024: in casa azzurra si raccolgono il quarto posto di Claudia Cretti, sconfitta nella sfida per il bronzo, nell’inseguimento individuale C5 3000m femminile, e la settima piazza di Lorenzo Bernard, con la guida Davide Plebani, primo degli esclusi dall’ultimo atto nel time trial B 1000 metri maschile.

Nell’inseguimento individuale C5 3000m femminile chiude in quarta posizione Claudia Cretti, sconfitta piuttosto nettamente dalla neozelandese Nicole Murray nella sfida per il bronzo: 3:36.206 per l’oceanica contro il 3:43.774 dell’azzurra. Il derby francese per l’oro premia Marie Patouillet, vittoriosa in 3:35.691 sulla connazionale Heidi Gaugain, d’argento in 3:37.723.

Nel time trial B 1000 metri maschile esce di scena nelle qualificazioni Lorenzo Bernard, con la guida Davide Plebani, settimo in 1:03.744 e primo degli esclusi dall’ultimo atto. In finale doppietta britannica con James Ball, col pilota Steffan Lloyd, primo in 58.964, davanti al connazionale Neil Fachie, con la guida Matthew Rotherham, secondo in 59.312, infine il bronzo va al tedesco Thomas Ulbricht, col pilota Robert Foerstemann, terzo in 59.862.

Nell’inseguimento individuale B 3000m femminile, senza azzurre al via, la britannica Sophie Unwin supera nella sfida per l’oro l’irlandese Katie-George Dunlevy, mentre la medaglia di bronzo va all’altra britannica Lora Fachie, infine nella velocità a squadre C1-5 750m open, specialità nella quale era assente l’Italia, il titolo va al Regno Unito, che supera la Spagna, mentre la finale per il bronzo premia l’Australia, che lascia ai piedi del podio la Francia.