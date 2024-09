Ciclismo, Mondiali 2024: Cat Ferguson nuova campionessa juniores a cronometro, italiane lontanissime

La Gran Bretagna esulta per la prima volta ai Mondiali di ciclismo di Zurigo 2024. Tutto come da pronostico nella cronometro juniores femminile: i 18,8 chilometri svizzeri completamente piatti vedono il successo di Cat Ferguson, classe 2006 e già prossima al passaggio definitivo al professionismo con la Movistar, squadra con cui ha un contratto fino al 2027.

Un vero e proprio riscatto per la giovane britannica, che ha messo nel mirino Zurigo come i Mondiali del riscatto dopo la seconda piazza dello scorso anno a Glasgow, sorpresa dalla francese Julie Bego. Ma ha dovuto dare fondo a tutte le sue energie per poter avere ragione della sorpresa di giornata, la slovacca Viktoria Chladonova.

La promessa sposa della Visma | Lease a Bike era partita infatti con un pettorale bello alto e con la strada viscida, mettendo però in fila tutte con il suo tempo di 24’23”. Piano piano tutte le sue avversarie le finivano dietro, la più pericolosa è l’altra britannica Imogen Wolff che le finisce dietro di due secondi; ma poi, come un treno, arriva Ferguson che, con il suo pettorale numero 1, firma la vittoria in 23’49”, scalzando dal podio la figlia d’arte Fee Knaven e concedendo alla slovacca solo l’argento dopo aver accarezzato a lungo il colpaccio.

Lontane le azzurre in gara: la migliore è Misia Belotti, che chiude la sua prova in ventisettesima posizione con 2’11” di ritardo. Fa anche peggio Elena De Laurentiis, quarantesima a 2’48”.