Ciclismo, Martino Pini bronzo alle Paralimpiadi! Bella medaglia nella cronometro H3

Martino Pini ha conquistato una bella medaglia di bronzo nella cronometro (categoria H3) alle Paralimpiadi di Parigi 2024. L’azzurro ha completato l’esigente tracciato che proponeva anche un paio di strappi impegnativi (Cote de Courtry, 1 km al 4,5% di pendenza media; Cote de Clicky-sous-Bois, 850 metri al 4,7%) con il tempo di 46:13.69 e si è così meritato il terzo gradino del podio con un distacco di 2’40” dal vincitore e di quaranta secondi dal secondo classifica.

I francesi Mathieu Bosredon (43:33.22) e Johan Quaile (45:33.41) si sono rivelati infatti insuperabili di fronte al proprio pubblico, mentre l’azzurro ha saputo lasciarsi alle spalle di sette secondi il belga Marvin Odent. Il 32enne lombardo, che rivedremo domani all’opera nella prova in linea e che poi si cimenterà anche in staffetta, ha ottenuto il miglior risultato della carriera dopo essersi laureato Campione d’Europa nella prova contro il tempo e in linea nel 2022.

L’allievo di Luca Zenti, tesserato per il Team Equa di Pavia e grande estimatore del ciclista Remco Evenepoel, ha decisamente migliorato l’ottavo posto ottenuto ai Mondiali dello scorso anno. In strada sono scesi altri due italiani: Federico Mestroni ha chiuso all’ottavo posto con il tempo di 48:33.04 (a cinque minuti dal vincitore), mentre Mirko Testa ha concluso in nona piazza con il crono di 49:05.30 (a 5’32” da Bosredon).