Ciclismo, Ana Maria Vitelaru di bronzo nella prova in linea H5 alle Paralimpiadi!

Bis di medaglie in questo giovedì 5 settembre per l’Italia del ciclismo su strada alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Dopo il fantastico bronzo di Luca Mazzone questa mattina nella prova in linea maschile H1-2, anche questo pomeriggio arriva una medaglia di bronzo, stavolta grazie ad Ana Maria Vitelaru.

La torinese di origini romene ha corso una gara sui 56.8 km della categoria H5 di grande coraggio, rimanendo sempre tra le migliori e sfruttando un ritmo non elevatissimo causato dal grande tatticismo e dalla grande tensione presente fino agli ultimi chilometri, vista l’altissima posta in palio.

Proprio nel finale ha fatto la differenza la fuoriclasse statunitense Oksana Masters che ha forzato decisamente il passo in salita e ha staccato tutta la concorrenza, andando a prendersi così la terza medaglia d’oro paralimpica con il tempo di 1:52:14. In seconda posizione è giunta la cinese Sun Bianbian, staccata di 11 secondi dalla vincitrice, ed a 13 secondi proprio Vitelaru. L’azzurra è stata particolarmente brava sull’ultima salita a dare tutto per staccare la tedesca Andrea Eskau, giunta quarta, per prendersi così la prima medaglia paralimpica della carriera. Quinto posto per Katia Aere con un distacco di 6’47”.