Chi affrontano Errani/Vavassori nella semifinale del doppio misto: programma, orario, tv

Sara Errani e Andrea Vavassori torneranno nuovamente in campo, verosimilmente nella nottata italiana, per affrontare la semifinale del doppio misto in questi US Open 2024. I due azzurri si stanno rendendo protagonisti di uno splendido percorso vogliono concludere al meglio questa avventura a New York.

I nostri portacolori giocheranno contro gli statunitensi Tyra Caterina Grant e Aleksandr Kovacevic. Sulla carta, i favori del pronostico spettano alla coppia tricolore. Errani e Vavassori ben si integrano rispetto alle loro capacità: da un lato la splendida lettura tattica di Sarita e dall’altro l’incisività di Vavassori al servizio e nei pressi della rete.

Si spera, dunque, che la situazione possa sorridere al doppio nostrano, tenuto conto che le altre coppie semifinaliste dovrebbero essere alla portata dei due italiani. La copertura televisiva della partita in questione sarà garantita da SuperTennis e da Sky Sport, nel caso specifico ci sarà la trasmissione in tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su SuperTennix.

ERRANI/VAVASSORI US OPEN 2024

GRANDSTAND – Inizio dalle 17.00

1. Kevin Krawietz (GER)/Tim Puetz (GER) [10] vs Maximo Gonzalez (ARG)/Andrea Molteni (ARG) [16]

Non prima delle 18.30

2. Anna Danilina (KAZ)/Irina Khromacheva vs Lyudmyla Kichenok (UKR)/Jelena Ostapenko (LAT) [7]

3. Gabriela Dabrowski (CAN)/Erin Routliffe (NZL) [1] vs Hao-Ching Chan (TPE)/Veronika Kudermetova [10]

4. Sara Errani (ITA)/Andrea Vavassori (ITA) [3] vs Tyra Caterina Grant (USA)/Aleksandr Kovacevic (USA)

PROGRAMMA US OPEN 2024: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky sport Tennis (203)

Diretta streaming: SuperTennix, SkyGo, NOW.