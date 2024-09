Canoa slalom, Giovanni De Gennaro conquista anche il titolo italiano a Valstagna

Tre dei quattro partecipanti dell’Italia della canoa slalom ai Giochi di Parigi 2024, compreso il campione olimpico Giovanni de Gennaro, centrano il titolo nazionale messo in palio nelle acque di Valstagna: affermazioni anche per Stefanie Horn e Marta Bertoncelli.

Nel C1 maschile titolo per Roberto Colazingari (CS Carabineri), vittorioso in 92.67, davanti ad Elio Maiutto (Ivrea CC), secondo in 93.14, il quale si fregia del primo posto tra gli under 23, mentre completa il podio senior Paolo Ceccon (CS Carabineri), terzo in 94.85.

Nel K1 maschile si impone il campione olimpico Giovanni De Gennaro (CS Carabinieri), dominatore assoluto della prova in 84.88, davanti a Michele Pistoni (Ivrea CC), secondo in 88.70, a sua volta primo tra gli under 23, mentre chiude terzo Marcello Beda (Aeronautica Militare) in 89.01.

Nel K1 femminile affermazione di Stefanie Horn (Marina Militare), che chiude con il crono di 99.83, andando a precedere Agata Spagnol (CC Sacile), ottima seconda in 100.41, nonché prima tra le under 23, infine Chiara Sabattini (Fiamme Azzurre) si classifica terza in 101.70.

Nella C1 femminile la vittoria va a Marta Bertoncelli (CS Carabinieri), che si impone nettamente sia tra le under 23 che tra le senior in 103.54, distanziando notevolmente Elena Borghi (CS Carabinieri), seconda in 108.38, e Caterina Pigna, terza in 160.40.