Cancellate le regate di Louis Vuitton Cup: niente Luna Rossa-Alinghi, nuovo orario e programma

Il maltempo ha condizionato in maniera irreparabile la giornata che avrebbe dovuto chiudere il round robin della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi saranno gli sfidanti di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Prima un violento temporale ha costretto a rinviare le regate dalle ore 14.00 alle ore 15.30, poi si è tentato di fare iniziare il confronto tra INEOS Britannia e Orient Express ma gli organizzatori sono stati costretti a ciclici rinvii a causa della mancanza di vento.

La brezza soffiava nei pressi dei 6-7 nodi e si è aspettato in un aiuto da parte di Eolo fino alle ore 16.15, quando è poi stato definitivamente cancellato il programma di giornata che proponeva tre sfide: Orient Express-INEOS Britannia, Luna Rossa-Alinghi e Team New Zealand-American Magic. Le tre regate sono così state posticipate a lunedì 9 settembre (a partire dalle ore 14.00) sperando che il meteo sia clemente e che si riesca a concludere la fase a gironi.

Luna Rossa insegue il primo posto in classifica, che garantisce il vantaggio di poter scegliere l’avversaria in finale: Team Prada Pirelli chiuderà al comando in caso di vittoria contro gli svizzeri o in caso di sconfitta di INEOS Britannia contro i francesi, i quali sono invece obbligati a vincere e a sperare in un ko di Alinghi per agganciarli al quarto posto in graduatoria. In caso di due equipaggi alla pari sono previsti degli spareggi per determinare le posizioni.

NUOVO CALENDARIO LOUIS VUITTON CUP

Lunedì 9 settembre

Ore 14.00 Orient Express vs INEOS Britannia – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport America’ Cup

A seguire (ore 14.45 circa) Luna Rossa vs Alinghi – Diretta tv su Italia 1, Canale 20, Sky Sport America’ Cup

A seguire (ore 15.20 circa) Team New Zealand vs American Magic – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport America’ Cup

PROGRAMMA LOUIS VUITTON CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 20 per tutte le regate, gratis e in chiaro; Italia 1 solo per le regate di Luna Rossa, gratis e in chiaro; Sky Sport America’s Cup (canale 205) per tutte le regate, per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.