Cambiano le categorie nel ciclismo giovanile? “La under 23 non è più una gara di speranze”. Possibile riduzione di età

Ci potrebbero essere dei cambi di regolamento nell’universo giovanile del ciclismo. Già dal prossimo anno atleti militanti in squadre World Tour o Professional non potranno partecipare alle gare under 23 di Mondiali ed Europei, ma l’Unione Ciclistica Internazionale sta pensando a una vera e propria ristrutturazione delle varie categorie che precedono l’universo professionistico. Se ne è parlato diffusamente durante la settimana iridata a Zurigo e il Presidente David Lappartient ha spiegato le possibili novità all’orizzonte.

Ai microfoni di DirectVelo ha infatti dichiarato che l’attuale under 23 potrebbe trasformata in una under 21: “Abbiamo visto, nella gara di venerdì 27 settembre, che quasi tutta la top-10 del Mondiale Under 23 era composta da corridori di squadre World Tour o Professional. Nel 1996 fu sostituita la categoria Dilettanti con la categoria “Speranze” (ovvero gli U23, n.d.r.) e l’idea di fondo era che questa facesse da collegamento fra Juniores ed Élite, dato il netto divario che c’era fra queste due fasce. La gara iridata U23 che abbiamo visto venerdì non è più una gara di ‘speranze’, ma una vera e propria competizione di alto livello. Il ciclismo si sta evolvendo, non è più lo sport di trent’anni fa e noi dobbiamo adattarci“.

Lappartient ha spiegato quello che potrebbe esserci all’orizzonte: “Stiamo facendo degli incontri con le varie federazioni per capire cosa ne pensano dell’eventuale riduzione della durata della categoria U23, che attualmente è di quattro anni. Non decideremo nulla adesso, ma ne stiamo parlando. Inevitabilmente, dobbiamo porci delle domande. Potremmo, quindi, arrivare a trasformare la categoria U23 in una Under 21, o Under 22. Sicuramente, se così sarà, non lo faremo già per il 2025, ma ci stiamo pensando“.