Calendario Mondiali ciclismo 2024 oggi (24 settembre): orari, tv, programma, streaming, italiani in gara

Quest’oggi si svolgerà la terza giornata dei Campionati Mondiali 2024 di ciclismo, in corso di svolgimento sulle strade di Zurigo. Fari puntati in mattinata sulla cronometro juniores femminile, unico evento odierno con in palio le medaglie iridate. Si gareggia sulla distanza dei 18,8 chilometri, per una prova contro il tempo che si preannuncia molto interessante.

L’Italia punta ad un buon piazzamento nella top10 schierando Elena De Laurentiis e Misia Belotti, mentre le favorite della vigilia per il titolo mondiale sono in primis la spagnola Paula Ostiz Taco e l’olandese Fee Knaven, rispettivamente oro e argento agli ultimi Europei. Ci proveranno anche la slovacca Viktória Chladoňová, la britannica Cat Ferguson, l’americana Helena Jones e l’australiana Lauren Bates.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della terza giornata dei Mondiali di ciclismo su strada a Zurigo. La cronometro juniores femminile verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 1; prevista la diretta streaming su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO OGGI 2024

Martedì 24 settembre

8.30 Cronometro juniores donne – Diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 1

MONDIALI CICLISMO 2024: ITALIANI IN GARA OGGI

Cronometro juniores donne – Elena De Laurentiis, Misia Belotti

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2024: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport in chiaro, Eurosport 1 per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play in chiaro; discovery+, Sky Go, NOW e DAZN per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.