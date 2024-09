Calcio a 5: in Uzbekistan si aprono i Mondiali 2024. Tutti a caccia del Portogallo

Il meglio del futsal planetario in Uzbekistan, per l’inizio della 1oa edizione dei Mondiali 2024 di calcio a 5. Al netto dell’assenza dell’Italia, saranno tantissime le squadre da tenere d’occhio su un complessivo di 24 formazioni.

Dal Portogallo campione del mondo uscente, che proverà a compiere un clamoroso bis, alle temibilissime Argentina, Spagna, Brasile e Kazakistan.

Questa la lista di tutte le qualificate: Portogallo, Francia, Kazakistan, Nuova Zelanda, Spagna, Uzbekistan, Argentina, Brasile, Paraguay, Venezuela, Croazia, Paesi Bassi, Costa Rica, Panama, Guatemala, Cuba, Angola, Marocco, Libia, Tagikistan, Iran, Thailandia e Afghanistan.

Il Format

Le squadre sono state divise in 6 gironi da 4 squadre l’uno. A passare alla fase ad eliminazione diretta, quella degli ottavi di finale, saranno le prime 2 classificate di ogni singola pool, più le migliori 4 terze. Alla fase da “Dentro o Fuori” arriveranno quindi in 16.

I gironi

Gruppo A: Uzbekistan, Paesi Bassi, Paraguay, Costa Rica

Gruppo B: Brasile, Cuba, Croazia, Thailandia

Gruppo C: Argentina, Ucraina, Afghanistan, Angola

Gruppo D: Spagna, Kazakistan, Nuova Zelanda, Libia

Gruppo F: Portogallo, Panama, Tagikistan, Marocco

Gruppo E: Iran, Venezuela, Guatemala, Francia

Dal 14 al 24 settembre si giocherà la fase a gironi, poi dal 25 settembre via agli ottavi di finale. I quarti sono in programma fra il 29 e il 30 settembre, mentre le semifinali si disputeranno 2-3 ottobre, con la finale 3-4° posto e la finalissima previste per il prossimo 6 ottobre.

Oggi, sabato 14 settembre, si disputano: Croazia-Thailandia (Ore 12.00), Brasile-Cuba (Ore 14.30), Paraguay-Costa Rica (Ore 14.30) e Uzbekistan-Paesi Bassi.

Tutte le partite saranno visibili in diretta streaming, con registrazione gratuita, sul sito della FIFA.