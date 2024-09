Boxe: Gianluca Ceglia sconfitto da Sam Noakes per il titolo europei dei leggeri

Finisce senza gioia il tentativo di Gianluca Ceglia di portare in Italia il titolo europeo dei pesi leggeri. L’italiano è stato battuto per abbandono alla fine dell’ottava ripresa da Sam Noakes, che sospinto dalla folla della York Hall di Londra si è tenuto la cintura continentale. Il britannico era ad ogni modo in vantaggio e continua la propria corsa da imbattuto.

Le prime riprese vedono Noakes andare all’attacco, e molto bene, ma Ceglia riesce a trovare delle contromisure per difendersi e, in qualche caso, contrattaccare. Questo accade soprattutto nella terza ripresa, che vede l’italiano nel suo miglior momento.

Nel complesso, fino al sesto round c’è una buona versione dell’azzurro, che riesce anche a portare dei buoni colpi approfittando di un momento un pochino meno pressante di Noakes. Il padrone di casa, però, inizia a fare quello che vuole dal settimo in poi.

Ed è proprio in questa fase che Ceglia si procura un gonfiore all’occhio destro. Questo condiziona tutto il resto del combattimento, con Noakes che colpisce sempre più duro, l’italiano che non è più in grado di andare alla stessa velocità. Il gonfiore diventa sempre più evidente e, prima della nona ripresa, c’è l’uscita di scena.