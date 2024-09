Blind football, la Francia vince l’oro alle Paralimpiadi! Argentina sconfitta ai rigori, bronzo al Brasile

Termina il programma del blind football alle Paralimpiadi di Parigi 2024: la oro e titolo ai padroni di casa della Francia, che hanno bisogno dei tiri di rigore per avere ragione dell’Argentina. Sale sul gradino più basso del podio, invece, il Brasile, che batte la Colombia nella sfida per il bronzo.

La finalissima tra Francia ed Argentina vede i tempi regolamentari chiudersi sull’1-1 in virtù del botta e risposta andato in scena al 12′: vantaggio transalpino con Villeroux, pareggio immediato dei sudamericani con Espinillo. Si va ai penalty: segnano Espinillo, Arezki, Rios e Baron. Heredia si fa parare la conclusione e così Villeroux non fallisce il match point e regala l’oro alla Francia, diventando l’eroe dei padroni di casa firmando la rete del definitivo 4-3.

Nella finale per il terzo posto il Brasile supera di misura la Colombia per 1-0 nel derby sudamericano che vale la medaglia di bronzo: a decidere la contesa è il gol siglato al 24′ da Jeferson da Conçeiçao Gonçalves. La supremazia dei sudamericani viene comunque testimoniata anche dai 12 tiri tentati, dei quali 6 nello specchio, contro le 5 conclusioni colombiane, delle quali solo 2 verso la porta avversaria.