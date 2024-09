Bebe Vio perde la semifinale alle Paralimpiadi: sfuma il tris d’oro, ora il percorso per il bronzo

Bebe Vio è stata eliminata nella semifinale del torneo di fioretto individuale (categoria B) alle Paralimpiadi di Parigi 2024, dicendo così addio al sogno di conquistare la terza medaglia d’oro consecutiva ai Giochi dopo i tripudi di Rio 2016 e Tokyo 2020. La fuoriclasse veneta aveva esordito in mattinata regolando l’ucraina Nadiia Doloh, dopo aver beneficiato di un’esenzione al primo turno grazie al suo status di numero 1 del tabellone, ma nel pomeriggio non è riuscita a tenere testa alla cinese Rong Xiao.

La 27enne ha sofferto la tecnica dell’asiatica, che si è difesa costantemente dai tantissimi tentativi di attacco portati dall’azzurra e che ha poi firmato le stoccate risolutrici con grandissima precisione. Xiao è scappata via fin dalle battute iniziali, poi Beatrice Maria Vio Grandis (è in gara anche con il cognome della mamma) ha ricevuto anche un cartellino rosso (doppia ammonizione, un punto assegnato all’avversaria) e si è ritrovata sotto per 3-8 al termine del primo periodo.

Nella successiva frazione la Campionessa del Mondo ha provato a ricucire lo strappo, ma la sua avversaria ha risposto in maniera brillante e si è portata addirittura sul 13-6. Bebe Vio non si è arresa nemmeno nel momento più critico dell’assalto e ha recuperato tre botte (9-13), ma ha poi ricevuto un altro cartellino rosso per un movimento prima della chiamata dell’ingaggio e ha perso con il punteggio di 15-9. Per la prima volta in carriera la nostra portacolori non ha raggiunto l’atto conclusivo della kermesse paralimpica.

Beatrice Vio Grandis sarà ora chiamata a disputare i ripescaggi per guadagnarsi la possibilità di prendere parte alla finale per la medaglia di bronzo. L’azzurra tornerà in pedana alle ore 15.50 per incrociare la cinese Su Kang, mentre l’altro ripescaggio di categoria sarà tra la giapponese Anri Sakurai e la sudcoreana Eun Hye Cho. La finale per il titolo sarà tra Xiao e la thailandese Saysunee Jana.