ATP Pechino 2024, Fabio Fognini eliminato nelle qualificazioni da Rinderknech

Si ferma subito il cammino di Fabio Fognini nelle qualificazioni dell’ATP 500 di Pechino. Il tennista ligure è stato sconfitto in rimonta al primo turno dal francese Arthur Rinderknech, che si è imposto con il punteggio di 3-6 6-2 6-3 dopo due ore e dieci minuti di gioco. All’Italia restano dunque in tabellone Jannik Sinner, numero uno del seeding, Lorenzo Musetti (n°6), Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego.

Tornando alla partita di Fognini, il ligure ha commesso addirittura nove doppi falli e quarantotto errori non forzati, uno in più del francese. L’azzurro ha concluso anche con ventitré vincenti rispetto ai ventotto di un Rinderknech, che ha messo a segno ben sedici ace.

Ottimo avvio di partita di Fognini, che nel quarto gioco strappa a zero il servizio all’avversario e scappa poi sul 4-1. Nel settimo game il nativo di Arma di Taggia salva ben quattro palle del controbreak e tiene un delicato turno in battuta. Fognini manca un set point nell’ottavo gioco, ma in quello successivo riesce a concludere per 6-3.

I rimpianti sono soprattutto per l’avvio di secondo set con le due palle break mancate da Fabio in apertura. Fognini purtroppo perde la battuta nel quarto gioco, con Rinderknech che riesce a chiudere alla terza occasione di break. Il francese non concede più nulla e nell’ottavo game strappa a zero il servizio all’azzurro, prendendo il set per 6-2.

Nel terzo set ci sono cinque break in sei game. Rinderknech allunga per due volte sul 2-0 e 3-1, ma Fognini trova sempre l’immediato controbreak. Nel sesto gioco arriva un altro break del francese dopo un game tiratissimo. Il francese non lascia spazio ad una ulteriore rimonta dell’azzurro e chiude sul 6-3.