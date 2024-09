Atletica, Martina Caironi conquista l’argento alle Paralimpiadi! Seconda medaglia nel lungo

Martina Caironi ha conquistato una bella medaglia d’argento nel salto in lungo (categoria T63) alle Paralimpiadi di Parigi 2024. L’azzurra ha meritato il secondo gradino del podio con un balzo da 5.06 metri (0,2 m/s di vento a favore) firmato al quinto tentativo, quando occupava la quarta piazza con il 4.63 siglato alla seconda prova. La bergamasca si è atta un regalo anticipo per il suo 35mo compleanno, che ricorrerà il prossimo 13 settembre.

La nostra portacolori si è messa al collo la quinta medaglia ai Giochi in carriera: era già stata seconda nel lungo a Rio 2016, mentre aveva vinto sui 100 metri a Londra 2012 e in Brasile prima dell’argento a Tokyo 2020. Martina Caironi aveva trionfato ai Mondiali nel 2023 proprio nella capitale francese (suo terzo sigillo iridato in questa specialità, accompagnato dalle tre affermazioni sul rettilineo), ma questa sera si è rivelato impossibile vincere.

L’australiana Vanessa Low (categoria T61, dunque differente dalla T63 in cui si trova Caironi) si è imposta con un bel salto da 5.45 metri (0,3 m/s di vento contrario), ovvero il nuovo record del mondo di categoria e un solo centimetro in meno rispetto al primato mondiale che l’azzurra detiene per quanto riguarda la T63. Terza la svizzera Elena Kratter (4.83).