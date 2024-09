Atletica, Marco Cicchetti ottavo alle Paralimpiadi. Rehm firma il poker da brividi

Marco Cicchetti ha concluso all’ottavo posto la gara di salto in lungo (categoria T64) alle Paralimpiadi di Parigi 2024, rendendosi protagonista di un balzo da 6.63 metri (0,2 m/s di vento a favore) in chiusura di una serie estremamente regolare: 6.55, 6.29, 6.62, 6.56, nullo e la stoccata conclusiva. Il 25enne laziale era stato sesto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e ai Mondiali disputati lo scorso anno nella capitale francese, oggi si è confermato su ottimi livelli in una gara che accorpava T44, T62 e T64.

Il tedesco Markus Rehm ha vinto con un mirabile balzo da 8.13 metri (0,7 m/s di brezza alle spalle) ed è entrato nel mito dei Giochi Paralimpici, conquistando il quarto oro consecutivo in questa specialità (detta legge ininterrottamente da Londra 2012). Il teutonico, che nel proprio palmares vanta anche un oro in staffetta a Rio 2016, ha preceduto gli statunitensi Derek Loccident (7.79) e Jarryd Wallace (7.27).

Nelle altre gare: la cinese Yiting Shi si è imposta sui 100 metri (categoria T36), l’arabo Abdulrahman Alqurashi ha avuto la meglio sui 100 metri (categoria T53), il messicano Juan Pablo Cervantes Garcia ha festeggiato sui 100 metri (categoria T54), l’atleta neutrale Vladimir Sviridov ha trionfato nel getto del peso maschile (F36), la britannica Samantha Kinghorn ha sprintato sui 100 metri (T53) e la belga Lea Bayekula è risultata la più veloce sui 100 metri (T54), l’ucraina Anastasiia Moskalenko ha vinto nel getto del peso (F32).