Atletica, Leonardo Fabbri quarto a Zagabria con una buona misura, vince sempre Crouser

Arrivano conferme per Leonardo Fabbri in questo finale di una stagione finora estremamente positiva per il fiorentino, eccezion fatta per l’appuntamento olimpico. Il pesista classe 1997 nativo di Bagno a Ripoli ha lanciato ben tre volte sopra i ventidue metri, con la misura migliore fatta segnare a 22.24m. Il miglior risultato della serata è giunto al secondo tentativo, nella serie anche 22,18 al quarto e 22,17 al quinto. Non arrivava così lontano dalla vittoria con 22,52 al meeting di Londra, ultima uscita prima dei Giochi.

Nel meeting continental gold di Zagabria è così arrivato un quarto posto per l’azzurro in un contesto di competitività estrema. A vincere è stato infatti il fenomenale americano Ryan Crouser, tre volte campione olimpico, con un favoloso 22,93.

Dietro a Crouser c’è il 22,46 del connazionale Payton Otterdahl che inizialmente aveva scalzato Crouser dalla prima posizione. Terzo il giamaicano bronzo olimpico Rajindra Campbell, autore del record nazionale a 22,31. Al nono posto Nick Ponzio (Athletic Club 96 Alperia) con 20,46 dopo le tre recenti gare oltre i ventuno metri al rientro dal periodo di stop.