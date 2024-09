Atletica, Assunta Legnante è argento nel lancio del disco F11 alle Paralimpiadi di Parigi!

Assunta Legnante comincia alla grande la sua avventura alle Paralimpiadi di Parigi 2024 e conquista una preziosa medaglia d’argento nel lancio del disco F11 sulla pedana dello Stade de France. Si tratta della quinta medaglia paralimpica in carriera per la 46enne napoletana, che bissa così il secondo posto di Tokyo 2021 in questa specialità in attesa di cimentarsi il 6 settembre nella sua gara preferita (il getto del peso) dove andrà a caccia del terzo titolo ai Giochi dopo Londra 2012 e Rio 2016.

Legnante, che si presentava alla competizione odierna da bronzo mondiale in carica ma con la quarta misura stagionale d’ingresso (37.57 metri), ha trovato il miglior lancio dell’anno proprio nel giorno più importante stampando un notevole 38.01 nella quarta serie che l’ha proiettata dal terzo al secondo posto dopo un avvio difficile (due nulli, prima di un buon 36.07 al terzo tentativo).

La leadership della cinese Zhang Liangmin (39.08 al secondo lancio) non era poi così distante, ma l’azzurra ha mancato l’ultimo step per avvicinare la prestazione dell’asiatica festeggiando comunque un fantastico argento davanti all’altra cinese Xue Enhui, bronzo con 37.67 metri. Quarta posizione amara con 34.94 per la brasiliana Izabela Campos, che in stagione si era spinta fino a 40.12 dimostrando di poter dare battaglia anche per il metallo più pregiato.