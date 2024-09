Alinghi batte Orient Express nello scontro diretto e conquista il primo punto alla Louis Vuitton Cup

Spalle al muro e con l’obbligo di vincere per continuare a sperare nel passaggio del turno, Alinghi Red Bull Racing si sblocca a Barcellona e conquista la prima vittoria nella Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà la sfidante del Defender Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Il team svizzero, reduce da quattro ko consecutivi, ha battuto i francesi di Orient Express nella prima regata del secondo round robin.

Alinghi, grazie a questo successo nello scontro diretto, raggiunge Orient Express in quarta posizione con 1 punto nella graduatoria della fase a gironi e resta dunque in lizza per evitare l’eliminazione ed entrare tra le quattro semifinaliste della Challenger Selection Series (in tal senso saranno decisive le prossime sfide del round robin, senza scartare l’ipotesi di un possibile spareggio in caso di perfetta parità).

Condizioni meteo totalmente diverse rispetto alla scorsa settimana nelle acque catalane, con vento sostenuto (circa 12-14 nodi) ma oscillante dal punto di vista della direzione a causa di un fronte temporalesco che ha portato la pioggia sul campo di regata F scelto dagli organizzatori per le sfide di oggi. Purtroppo lo scontro diretto tra le ultime due della classifica si è rivelato meno intenso ed equilibrato del previsto, con la Francia penalizzata da un avvio disastroso ed incapace poi di recuperare.

Alinghi, nonostante una breve caduta dai foil nella fase di pre-start, ha vinto la partenza sfruttando una sbavatura della compagine transalpina e facendo il vuoto successivamente nel primo lato di bolina (chiuso con un vantaggio di 1’48” e circa 1800 metri) grazie alla spanciata di Orient Express, dovuta ad un problema tecnico o semplicemente ad un errore dell’equipaggio, che ha perso troppo tempo prima di riprendere il volo. Il resto della regata si è rivelato una formalità per i vincitori di due edizioni dell’America’s Cup (2003 e 2007), che hanno trionfato con 1’10” di margine.