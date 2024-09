A che ora lo spareggio Luna Rossa-Ineos? Programma, tv, streaming

Imprevisto piuttosto spiacevole per Luna Rossa: la regata contro Alinghi che ha aperto la giornata di oggi per la barca italiana è stata un vero e proprio incubo. Sfida che non si è neanche svolta: la nostra imbarcazione è stata squalificata per aver oltrepassato il boundary oltre i limiti previsti, probabilmente per un problema tecnico.

Vittoria che è stata quindi assegnata a tavolino ad Alinghi, di conseguenza non è arrivata la vittoria che serviva per vincere il round robin. Alle 15.46 ci sarà lo spareggio contro Ineos Britannia, visto che queste due imbarcazioni hanno concluso con un bilancio di 6 vittorie e 2 sconfitte. Uno spareggio che sarà fondamentale per scegliere la semifinalista e per stabilire la prima classificata.

Lo spareggio tra Luna Rossa e Ineos Britannia del round robin di Louis Vuitton Cup 2024 si svolgerà alle 15.46 e sarà trasmesso in tv in chiaro su Italia 1 e Canale 20, e su Sky Sport per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport America’s Cup (205).

CALENDARIO SPAREGGIO LUNA ROSSA-INEOS OGGI

Lunedì 9 settembre

Ore 15.46 Luna Rossa – INEOS Britannia – spareggio round robin Louis Vuitton Cup per il primo posto

PROGRAMMA LOUIS VUITTON CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 20 e Italia 1, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205) per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.