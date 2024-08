Vuelta a España 2024, tappa di oggi (18 agosto): percorso, orari, tv. Van Aert ci prova

Seconda tappa per la Vuelta a España 2024: si resta in terra portoghese dopo la cronometro d’apertura di ieri. Probabile uno sprint ristretto: andiamo a scoprire la frazione nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO

Frazione insidiosa che potrebbe non favorire un arrivo in volata di gruppo. Si parte da Cascais per arrivare a Ourém dopo 194 chilometri e oltre 2600 metri di dislivello. Poco dopo la partenza verrà affrontato l’Alto do Lagoa Azul di quarta categoria (5.7 km al 4.6%). Poi una serie di sali e scendi, il traguardo volante di Alcobaça posto nella seconda parte del tracciato e un finale piuttosto ostico con l’Alto da Batalha (6,9 km al 3,3%) a una ventina di chilometri dalla conclusione che potrebbe creare selezione se affrontato forte.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Wout van Aert è il nome più atteso, visto che il belga è apparso in una forma brillante ed è in corsa per conquistare la Maglia Rossa grazie agli abbuoni. Gli uomini più veloci presenti nella startlist però sono Kaden Groves e Bryan Coquard, che se dovessero tenere il passo del primo gruppo potrebbero primeggiare nello sprint.

PROGRAMMA SECONDA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

2a tappa – Domenica 18 agosto

Cascais-Ourém (194 km)

Orario partenza ufficiale: 12.06

Orario arrivo stimato: 16.19

VUELTA A ESPAÑA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.30 su Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go e NOW dalle 14.30

Diretta live testuale: OA Sport