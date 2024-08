Vuelta a España 2024: Antonio Tiberi sogna il podio al secondo Grande Giro stagionale

Lo scorso anno era stato il primo segnale verso il definitivo salto di qualità. Antonio Tiberi alla Vuelta a España nel 2023 si era ben disimpegnato, chiudendo nella top20 e dimostrando di poter dire la sua nei Grandi Giri. In questa stagione ha già trovato un posto nei primi cinque al Giro d’Italia e in terra spagnola parte con ben altre ambizioni.

Il capitano della Bahrain-Victorious, infatti, vuole trovare uno step ulteriore dopo l’ottima performance nella Corsa Rosa: sembra essere pronto per poter giocarsela per il podio, ancor di più in una gara dove mancano tanti dei più forti al mondo come Tadej Pogacar, Remco Evenepoel e Jonas Vingegaard.

Il percorso non è del tutto favorevole alle caratteristiche del laziale: lui che si disimpegna molto bene nelle prove contro il tempo non avrà a disposizione molti chilometri a cronometro (sfida alle lancette solamente in apertura a Lisbona e in chiusura in quel di Madrid). Moltissimi invece i metri di dislivello e le salite durissime.

Da capire quale sarà la condizione con cui arriverà all’appuntamento iberico: solo due corse dopo il Giro d’Italia, il ritiro al Delfinato e la Vuelta a Burgos dove non ha forzato, se non a cronometro. Se dovesse giungere al top della forma ha tutte le carte in regola per provarci per un piazzamento di lusso.