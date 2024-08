Volley, vittoria inutile per il Giappone: batte il Kenya ma è fuori

Vittoria amarissima per il Giappone finalista in VNL. La squadra nipponica, tra le grandi favorite per il podio, non è andata oltre il terzo posto del suo girone e, nonostante il 3-0 inflitto oggi al Kenya, è stata la peggiore delle terze classificate e dunque non potrà proseguire il torneo.

Il Giappone è sceso in campo già con la certezza di essere fuori e comunque è riuscito da subito a mettere in difficoltà le modeste avversarie. E’ Nishida a prendere per mano le compagne e a condurle sul 13-5 nel primo set. Il Giappone mantiene le distanze e si aggiudica il primo parziale con il punteggio di 25-17.

Nel secondo set si riparte sulla linea dell’equilibrio. Il Kenya riesce a tenere il ritmo della squadra nipponica che schiera qualche seconda linea e fatica nella parte iniziale. Le africane mettono anche il naso davanti ma nel finale del set sono le nipponiche ad avere qualcosa in più e a risolvere l’intricata questione con il punteggio di 25-22.

Non c’è storia in avvio di terzo parziale. Le giapponesi sfruttano qualche errore di troppo del Kenya e prendono il largo nella prima parte. (15.8). Il Kenya non riesce più a rientrare e il Giappone non si fa più avvicinare con il punteggio di 25-12. Top scorer in casa Giappone Nishida con 16 punti, 12 i punti di Ishikawa. In casa Kenya Oluoch mette a segno 17 punti, 11 punti per Barasa.