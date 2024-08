Volley femminile, ascolti da record per la Finale olimpica tra Italia e USA: il trionfo delle azzurre ha emozionato

È proprio il caso di dirlo: la storia è stata scritta. La Nazionale italiana di volley femminile ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nell’ultimo giorno di gare dei Giochi, una grande emozione per le ragazze allenate da Julio Velasco e anche per gli appassionati che hanno seguito con trepidazione la sfida contro gli Stati Uniti, detentori del titolo tre anni fa.

Una vittoria netta delle azzurre con il punteggio di 25-18, 25-20, 25-17. Un 3-0 che ha rappresentato la punta di rendimento più alta di un percorso nel quale le nostre portacolori hanno perso solo un set in tutte le partite disputate. L’unica compagine in grado di aggiudicarsi un parziale era stata la Repubblica Dominicana all’esordio. Da quell’incontro, un filotto pazzesco di successi.

In questo modo, la maledizione della pallavolo italiana alle Olimpiadi è stata spezzata. Le giocatrici nostrane non sono state solo le prime a conquistare una medaglia olimpica per il movimento delle donne, ma anche le prime in grado di mettersi al collo l’oro tra tutte le rappresentative nazionali tricolori (uomini e donne). Una cosa, infatti, che non era riuscita neanche alla mitica Nazionale maschile degli anni ’90 di cui proprio Velasco fu guida in panchina.

Una sorta di storia a lieto fine che ha attirato l’attenzione del pubblico e è non un caso che su Rai 2 HD si siano registrati ascolti incredibili. Stando ai dati riportati, si parla di 5.550.000 spettatori, con lo share pari al 40,34%. Numeri notevolissimi che descrivono quanta passione le ragazze italiane siano state in grado di trasmettere.