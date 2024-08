VIDEO Mattia Furlani, il salto da over 8 metri per la qualificazione in finale alle Olimpiadi

Bisognava entrare al meglio nell’atmosfera a Cinque Cerchi e Mattia Furlani l’ha fatto, con tutta la sua classe. Il giovane azzurro centra la finale nel salto in lungo maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Ottimo salto iniziale per Furlani in 8.01, che non è la misura standard per l’ultimo atto, ma basta e avanza per conquistare la finale dove si dovrà trovare un balzo di circa trenta centimetri meglio per sognare le medaglie.

Andiamo a rivivere il salto dell’azzurro che è valso la conquista della finale.