VIDEO Luna Rossa paga una magia di Burling, poi la netta vittoria su Orient Express

Luna Rossa ha sconfitto Orient Express in maniera nitida nella prima giornata della Louis Vuitton Cup. Il sodalizio italiano è partito in maniera brillante nel testa a testa con i francesi, è scattato davanti agli avversari e alla prima virata si è trovato al comando, riuscendo ad allungare progressivamente e a vincere agevolmente. Team Prada Pirelli ha così conquistato il primo punto nel torneo che designerà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup.

In precedenza James Spithill e compagni hanno perso proprio contro il Defender, ma le regate contro i detentori della Vecchia Brocca non assegnano punti per il round robin. Gli uomini dello skipper Max Sirena erano al comando, ma nel cuore del secondo lato di bolina hanno subito la strepitosa manovra di Peter Burling: il timoniere dei Kiwi ha deciso di rimanere per un attimo negli scarichi degli avversari, lo scafo era più veloce, ha superato i rivali in un testa a testa e ha allungato di forza verso il successo.

VIDEO LUNA ROSSA LOUIS VUITTON CUP

LUNA ROSSA vs TEAM NEW ZEALAND 0-1