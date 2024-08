Vela, Tita/Banti vincono l’oro a Parigi 2024 se…Tutte le combinazioni, sarà marcatura sugli argentini?

Ruggero Tita e Caterina Banti sono ad un passo dalla conquista del secondo titolo olimpico consecutivo nel Nacra 17 misto, dopo il memorabile trionfo di tre anni fa a Tokyo. Il formidabile equipaggio azzurro si presenta infatti alla Medal Race dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 con un margine di 14 punti sulla coppia argentina composta da Mateo Majdalani ed Eugenia Bosco.

La vela italiana è già certa di portare a casa la seconda medaglia in questa edizione della rassegna a cinque cerchi, dopo il fantastico oro di Marta Maggetti nel windsurf (iQFoil), perché Tita/Banti hanno un vantaggio di 20 punti su Nuova Zelanda (Wilkinson/Dawson) e Gran Bretagna (Gimson/Burnet) prima in vista della Medal Race a punteggio doppio.

Ricordando che in caso di arrivo a pari punti viene sempre premiato chi ottiene un piazzamento migliore nella regata finale, l’Italia vincerà la medaglia d’oro a Marsiglia nel Nacra 17 chiudendo la Medal Race tra le prime 7 posizioni a prescindere dai risultati delle altre barche. Di seguito tutte le combinazioni di Tita/Banti verso la Medal Race di domani alle Olimpiadi di Parigi 2024.

TITA/BANTI VINCONO L’ORO A PARIGI 2024 SE…

– Chiudono la Medal Race tra i primi 7.

– Chiudono in ottava posizione e l’Argentina non vince la Medal Race.

– Chiudono in nona posizione e l’Argentina non arriva tra i primi 2 posti in Medal Race.

– Chiudono in decima posizione e l’Argentina non arriva tra i primi 3 posti in Medal Race.

– Vengono squalificati, l’Argentina non arriva tra le prime 4 e sia la Gran Bretagna che la Nuova Zelanda non vincono la Medal Race.