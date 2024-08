Vela, Tita/Banti al comando della generale dopo tre ottime regate nel Nacra 17 alle Olimpiadi

Comincia nel migliore dei modi l’avventura di Ruggero Tita e Caterina Banti a Marsiglia in occasione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Ottime notizie dunque per la vela italiana, nella giornata del trionfo di Marta Maggetti nel windsurf (iQFoil), con i fuoriclasse azzurri del Nacra 17 che mettono subito le cose in chiaro chiudendo la prima giornata di regate al comando della generale.

Tita/Banti si sono dimostrati estremamente competitivi sul campo di regata francese in condizioni di vento forte, vincendo due prove e raccogliendo un prezioso secondo posto nella Race 3 alle spalle della Spagna (Pacheco/Barrio Garcia). Un ruolo di marcia devastante per il formidabile equipaggio italiano, favorito d’obbligo per il bis a cinque cerchi dopo Tokyo 2021.

I detentori del titolo olimpico e mondiale, scartando come peggior risultato un 2° posto, terminano il day-1 a punteggio pieno con all’attivo 2 punti netti dopo tre regate di flotta. Tita/Banti hanno accumulato un vantaggio di 2 punti sugli argentini Majdalani/Bosco (2-2-5 oggi), 5 sui finlandesi Kurtbay/Keskinen (3-7-4) e 6 sui neozelandesi Wilkinson/Dawson (5-3-7). Avvio in salita per gli avversari più temibili della barca azzurra, con i fenomeni britannici Gimson/Burnet in sesta piazza assoluta a -8 ed i tedeschi Kohlhoff/Stuhlemmer a -10 dalla vetta.