Vela, Riccardo Pianosi reagisce e vince l’unica prova di giornata nel Kite alle Olimpiadi

Cambiano le condizioni meteo e Riccardo Pianosi trova finalmente il suo primo vero exploit a Marsiglia durante l’Opening Series del Kite maschile ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il giovane talento azzurro, dopo aver fatto un po’ di fatica ad emergere ieri nella giornata inaugurale (10-6-8-14 i suoi parziali), si è imposto infatti nell’unica regata completata oggi rilanciando le sue ambizioni in ottica podio.

Con vento leggero (6-7 nodi, condizioni al limite per questa classe) il diciannovenne pesarese ha sfoderato una prestazione impeccabile, prendendo la testa della regata in partenza e restando al comando fino all’arrivo con un ampio margine di 21 secondi sul secondo classificato, il tedesco Jannis Maus, e 24 sul fenomeno singaporiano Max Maeder.

Grazie a questo risultato (non si sono disputate altre prove causa meteo) il vice-campione del mondo in carica è salito in ottava piazza nella classifica generale con 25 punti netti, avvicinandosi a -4 dalla top4 e allungando a +8 sull’11° posto del greco Maramenidis, ad oggi il primo degli esclusi dalla Medal Series. Leadership condivisa a pari punti dallo sloveno Toni Vodisek e dal rappresentante di Singapore pluricampione iridato Maeder, con una sola lunghezza di vantaggio sull’austriaco Valentin Bontus.