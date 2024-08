Vela, Riccardo Pianosi continua la rimonta e si avvicina alla vetta della generale nel Kite alle Olimpiadi

Terza giornata di Opening Series che va in archivio a Marsiglia con un bilancio positivo per l’Italia nel Kite maschile ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, grazie alle ottime prestazioni di Riccardo Pianosi nelle due prove disputate oggi. Il giovane talento pesarese prosegue la sua rimonta dopo un avvio a rilento e si avvicina alla vetta della classifica generale dopo sette regate di flotta, con la possibilità di migliorare ulteriormente domani la sua posizione d’ingresso in Medal Series.

Il vice-campione del mondo in carica ha collezionato uno score odierno di 4-1, balzando in quarta piazza nella graduatoria overall con 20 punti netti (due risultati scartati) e avvicinandosi a -8 dal leader sloveno Toni Vodisek (oggi 1-12), a -5 dal fenomeno singaporiano Maximilian Maeder (11-4) e a -3 dal terzo posto dell’austriaco Valentin Bontus (5-20).

Il marchigiano classe 2005 dovrà comunque guardarsi le spalle dal francese Axel Mazella e dal tedesco Jannis Maus, appaiati in quinta posizione a -2 dal nostro portacolori. Top10 provvisoria completata dal brasiliano Bruno Lobo, il britannico Connor Bainbridge, lo statunitense Markus Edegran ed il cinese Qibin Huang.